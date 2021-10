ILM KISUB TORMISEKS! Oodata on tugevat tuult, mis tõstab merevee taset, murrab puid ning toob kaasa häireid elektrivõrgus ja praamiliikluses 

Neljapäeval ja reedel võib Kiitsaku sõnul väga tugevat tormituult tulla. Kiitsaku sõnul põhjustab heitlikut ilma süvenev madalrõhuala, mis möödub meist põhja poolt ning mõjutab kogu Eestit. Neljapäeval on juba tuuline, kuid see on alles eelsoojendus, sest tormisemaid olusid on oodata reedel.