RIKKALIKU TOIDUAHELA KATKEMINE: ainuvõimu nautinud Keskerakond sokutas Tallinna asutustes tüüri juurde VÄGA palju oma inimesi 

Tallinna hingekirjas on kaheksa aktsiaseltsi, sama palju osaühinguid ning 13 sihtasutust, lisaks hallatavad asutused. Viimaseid on, kui üldhariduskoolid ja lasteaiad kõrvale jätta, umbes 60. Nende alla kuuluvad erinevad kultuuri-, spordi- ja tugikeskused, lisaks muuseumid ja teatrid, huvikoolid, aga ka näiteks Lasnamäe saun ja Tallinna loomaaed. Asutustel pole juhatust ega nõukogu, kuid on esindusõiguslik isik, näiteks direktor või juhataja. Takkapihta on veel olemas üksikud tütarfirmad ja sidusettevõtted.