HAIGLATE OLUKORD HALVENEB: koroonapatsientide tõttu tuleb plaaniline ravi katkestada või seda piirata. Minister Kiik tagasi astuda ei kavatse 

Lähinädalatel võib haiglatesse hakata lisanduma 60 uut koroonapatsienti päevas, hoiatas Ragnar Vaiknemets kolmapäevasel terviseameti pressikonverentsil. „Sellisel juhul on lisaks plaanilisele ja ambulatoorsele ravile ohus korralik ligipääs ka erakorralisele abile. Meil on pandeemia, mis tapab. See pole eksperiment, see pole nali,“ ütles ta.