Facebook plaanib nimevahetust 

Ettevõtte uus nimi on siiski hoolikalt hoitud saladus, mis pole levinud isegi firma juhtkonnas. Facebook on teada andnud, et ei kommenteeri „kuulujutte ega spekulatsioone“. Potentsiaalne nimemuutmine saabub aga ajal, mil ettevõtet on tabanud erinevad probleemid – alles hiljuti rääkis avalikult sotsiaalmeediaettevõtte vastuolulisest tegevusest „Facebooki vilepuhujaks“ tituleeritud endine tootejuht Frances Haugen. Nüüd on ettevõte sattunud põhjalikuma uurimise alla.