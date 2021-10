Monika Rogenbaum | Tuvi ei ole hea malepartner 

Kurtidele kõrvadele selgitusi jagada on sama, mis tuviga malet mängida: linnuke lükkab nuppude mõtestatud liigutamise asemel laual olevad malendid pikali, jättes lahkudes ruudulisele mänguväljakule maha ka sümboolse koguse tuvimusta. Sama kehtib kahjuks nii Ester Karuse kui „Kuuuurija“ saate meeskonna kohta. Oleme korduvalt vastanud, et sihtasutus Taheva Sanatoorium koos sinna juurde käiva varaga kuulub sajaprotsendiliselt Valga vallale, sest tegemist on täielikult valla mõju all oleva ühinguga. Arvestades tõsiasja, et Taheva vallavolikogu otsusega (mis on kollegiaalne organ) sihtasutusele eraldatud vara on olnud SA Taheva Sanatooriumid valduses alates hoolekandeasutuse loomisest 2005. aastal, ei ole vald sihtasutusele andnud kasutada ka midagi sellist, mida saaks rakendada mõnel teisel eesmärgil.