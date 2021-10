Läti peaminister tahab kehtestada kõigile üle 50aastastele inimestele vaktsineerimiskohustuse 

Tervishoiuminister Daniels Pavļuts oli plaaniga päri. Ta selgitas kohtumisel, et eakate ja riskigruppidesse kuuluvate kodanike stimuleerimiseks on riigil siiski vaid piiratud vahendid. Samuti väljendas ta muret, et tekkida võivad juriidilised probleemid. Justiitsminister Jānis Bordāns märkis, et tema arvates oleks sellise kohustuse kehtestamine lausa koomiline, sest olulisem oleks muuta vaktsineerimine kohustuslikuks teatud ametite esindajatele. „Ma ei mõista, mida võiks eakate kohustuslik vaktsineerimine juurde anda,“ rääkis justiitsminister.