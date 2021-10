Eesti Post käib konkurentsiametiga kohut  

„AS Eesti Post ei suutnud menetluse kestel veenvalt ära näidata, et reklaami kojukande teenuste puhul rakendatavad üle-eestilised allahindlused on objektiivselt põhjendatud, mistõttu omavad need konkurentsi kahjustavat mõju nii AS-i Express Post kui ka teiste võimalike potentsiaalsete konkurentide veetest. Konkurentsiamet tegi AS-ile Eesti Post 20.12.2019 ettekirjutuse, millega keelas senisel kujul üle-eestiliste allahindluste rakendamise,“ teatas konkurentsiamet. AS Eesti Post vaidlustas ettekirjutuse kohtus. Praegu on kohtuvaidlus pooleli.