Igor Gräzin | Ilusa valimiskampaania lõpp 

Poliitiku elus on valimiskampaania üks toredamaid aegu ja kui neid valimisi seal lõpus ei oleks, siis ütleksin: kampaania on lausa unistuste aeg. Sest kampaania ajal avaneb võimalus rääkida sadade inimestega, mida tavaliselt teha ei saa. Ei ole ju võimalik keset päeva ja asja eest teist taha inimese juurde minna ja hakata rääkima endast ja küsitlema teda. Ja kuigi eks see pastakate jagamine jutu kõrvale on tõepoolest veidi tobe, on see meie valimiste tähistajana kindlalt juurdunud: mõnikord nii küsitaksegi, et kus pastakas on? Ja pastakas on ettekääne poliitiku ja kodaniku vahelise dialoogi alustamiseks. Kui keegi peaks hakkama rajama ausammast Eesti demokraatiale, siis peaks see minu arvates kujutama endast suurt ja kullatud pastakat.