Küsimus | Miks on presidendi kantselei ette tekkinud prügiplats? 

Kaidi Aher, presidendi kantselei kommunikatsiooniosakonna juhataja: See on väga kahetsusväärne, et nii juhtus. Aednikul oli kokku lepitud, et lehed viiakse reede õhtul ära, nii et majahoidja pani ka need närtsinud lilled samasse hunnikusse. Kahjuks läks aga reede õhtul ilm väga koledaks, lehekoristusfirma jättis tulemata ning lehed ja lilled viidi ära alles nädala alguses. Vestlesin aedniku ja lehekoristusfirmaga ning loodan, et teinekord presidendi kantselei juures enam nii koledat pilti ei näe.