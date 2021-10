Juhtkiri | Valimiste järel rangemad piirangud 

Mõistagi on hea, et valitsus valimiste möödudes lõpuks koroonapiirangute teema ette võttis. Vaadates Lätis kavandatavaid ülikarme piiranguid, mis sisaldavad ka komandanditundi, oleme sellega võrreldes Eestis märksa leebemalt hakkama saanud. Kuid tegelikult on meie edu lätlaste ees pigem näiline. Kui lõunanaabrid astuvad erakorralisi samme tervishoiusüsteemi kokkukukkumise vältimiseks, siis meie nakatumisnäitajate põhjal on Eestigi samas suunas teel.