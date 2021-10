Kiri | Ootan Tallinna uuelt linnavõimult taskukohast elamispinda 

Tundub, et üürihinnad Tallinnas on kontrolli alt väljunud ja võtavad paljudelt üldse võimaluse oma kodu soetada. Räägitakse, et turg paneb hinnad paika, aga ma nimetaks praegu toimuvat pigem kartelliks. Elukoht on elementaarne asi, mida on igaühel vaja. Kas oluline on esikohale seada üüriinvestorite maksimaalne tulu või siiski taskukohase elamispinna tagamine kõigile?