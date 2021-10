Maia Uusküla | Kuidas toimida, kui kahtlustad vaktsiinil kõrvalmõju? 

Igal ravimil ja vaktsiinil võib olla soovimatu kõrvamõju. Et seda realistlikult hinnata, tuleb andmeid koguda ja mõju dokumenteerida. Koroonavaktsineerimisega on luubi all vaktsineerimise kõrvalmõju. Igal arstil on kohustus vaktsiini kõrvalmõjust ravimiametile teada anda, samas saab infot edastada ka inimene ise. Mida täpsem info, seda parem. Kuidas ikkagi toimida, kui kahtlustad vaktsiini tagajärjel tekkinud kõrvalmõju? Kuidas andmeid kogutakse ja kuhu need saadetakse?