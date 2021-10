Koroona laamendab koolides: haigestunud on sajad kooliõpilased ja kümned õpetajad 

Valitsus otsustas teisipäeval, et pärast koolivaheaega lõpeb koolides kiirtestidega majandamine ja kõik vaktsineerimata õpilased, kes on puutunud kokku koroonapositiivsega, suunatakse PCR-testi tegema. Haridusministri nõunik Mario Kadastik põhjendab otsust, mille valitsus peaks lõplikult langetama neljapäeval, sellega, et lihtsustatud karantiini puhul jääksid kõik mittevaktsineeritud karantiini, aga test annab võimaluse sellest loobuda.