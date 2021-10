Kaja Kallas: vaktsineeritud inimeste piiramine pole põhjendatud

„Nakkushaiguse levik on Eestis kõrgel tasemel ja seetõttu arutasime, mida sellega ette võtta. Mida me näeme? Me näeme seda, et haiglates on koormus kasvamas ja paraku on haiglates raskes seisus just inimesed, kes on vaktsineerimata. 94%, isegi üle 94% inimestest, kes on intensiivravil, on vaktsineerimata,“ rääkis peaminister Kaja Kallas, et just seetõttu oli teadusnõukoja ettepanek täiendavalt piirata vaktsineerimata inimeste ringi liikumist ja teistega kokkupuutumist.

Kallase sõnul on Eestis vaktsineeritud üle 770 000 inimese ning kõikide inimeste piiramine ei ole mõttekas. „Ettepanek oli just neid inimesi sellel piiratud aja jooksul, kui meil on viiruse levik kõrge, paluda neil olla kodus ja teha kodutööd. Sest negatiivne test ei kaitse inimest selle haiguse saamise eest. Kui ta on vaktsineerimata ja kui ta puutub teiste inimestega kokku, siis ta võib haigeks jääda isegi siis, kui tal on negatiivne test tehtud. See tähendab, et tema ei ole ohtlik teistele, küll aga teised võivad olla siiski ohtlikult temale. Nii et seetõttu, lähtudes eesmärgist, et haiglad peaksid vastu ja ei peaks suures ulatuses piirama plaanilist ravi, sai selline otsus tehtud.“

Riigikogu liige Helle-Moonika Helme päris, miks test ei sobi nakkusohutuse tõestamiseks, aga vaktsiin sobib? „Me teame, et vaktsineeritud inimesed nakkuvad ja nakatavad teisi ehk siis haigust ja selle levimist sellega vältida ju ei õnnestu. Ja äsja testitud negatiivsed inimesed on ju igal juhul kõige ohutumad avalikes kohtades liikujad üldse.“

Kallas selgitas, et Eestis on probleemiks hetkel see, et haiglates Covidi patsientide hulk kasvab. „Kasvab ka raskes seisus olevate patsientide hulk. Kui me vaatame neid inimesi, kes satuvad haiglasse, siis 2/3 neist on vaktsineerimata, üle 94% inimestest, kes on intensiivravis, on vaktsineerimata. Ehk siis koormaks haiglatele on väga palju vaktsineerimata inimesed. Nemad on need, kes selle haiguse saades põevad seda raskelt. Testi tegemise puhul ongi see, et jah, on teada, et see inimene hetkel seda haigust ei kanna, aga mitte miski, ka see test ei anna seda kindlust, et tema seda haigust ei saa, kui ta teiste inimestega kokku puutub. Ja see on praegu selle probleem, et tegelikult need on inimesed, kes jäävad haigeks, kes põevad seda haigust raskelt.“

Peaminister lisas, et õiguskantsler on öelnud, et olukorras, kus meil tegelikult on vaktsiinid, ei ole enam põhjendatud nende inimeste, kes on vaktsineeritud, piiramine.