Haiti jõuk nõuab röövitud misjonäride eest 17 miljonit 

Inimröövi pani arvatavasti toime Haiti üks mõjuvõimsamaid kriminaalide grupeeringuid, jõuk nimega 400 Mawozo. Haiti võimudele on teada, kus õnnetuid heategijaid hoitakse, ent riigis lokkava jõuguvägivalla ees on nad üsna võimetud. Õieti valitsevad jõugud riiki rohkemgi kui valitsus ise. Viimase aja poliitiliste keeriste tõttu on inimröövid varasemaga võrreldes sagenenud.