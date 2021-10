MUSTAMÄE VALITSEJA LAURI LAATSI EDU ÜKS SALADUSI: poe sõna otseses mõttes igasse postkasti! 

Aasta algusest saati on Mustamäe linnaosavalitsus saatnud ajakirjandusele ligi 50 pressiteadet, kus võtab sõna ei keegi muu kui äsja Eestis suuruselt teise häältesaagi kogunud linnaosavanem Lauri Laats. Kohalikel valimistel üheks säravamaks tegelaseks kerkinud keskerakondlane on meediale läkitatud teadetes rääkinud erinevatel teemadel – liblikatest ja tihastest tantsuõhtute ja prügikoristuseni. Samuti on Mustamäe kuningaks tituleeritud poliitik äärmiselt aktiivne sotsiaalmeedias ja tema erinevatel teemadel kirjutatud lugusid võib pea igakuiselt leida linnaosavalitsuse infolehest. Paljudest teistest linnaosavanematest eristab Laatsi see, et ta jääb tihti ka fotokaamera ette – äkki just see ongi tema edu pant.