MUSTAMÄE KUNINGA EDU SALADUS: mida kõike tegi Lauri Laats, et napsata Eesti teine häältesaak? Vastust teavad ka tihased!

Liblikad. Rasvatihastele meeldinud pesakastid. Tantsuõhtud. Prügikoristus. Kõigest sellest ja veel paljust muustki on Tallinna Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats rääkinud tänavu ligi 50 pressiteates. Mihhail Kõlvarti järel kogus Laats äsjastel valimistel Eestis suuruselt teise häältesaagi ja kuulutati Mustamäe kuningaks. Mida Laats peale pressiteadete saatmise veel ette võttis, et sellist edu saavutada?