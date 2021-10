Ratas: me ei ole eriolukorrast väga kaugel 

Ratas kommenteeris ERRile Lätis neljapäeval kehtima hakkavaid ülikarme piiranguid ja tunnistas, et kui plaaniline ravi on sealsetes haiglates sulgunud, siis väga muid võimalusi pole.

Ratas lisas, et ainus ja kõige olulisem küsimus on haiglate vastupanuvõime.

„Kui seda enam pole, plaaniline ravi sulgub, siis piirangutest pääsu pole. See tõstatab teoreetiliselt üles ühe võimalusena sisendi andmise ühiskonda, et me ei ole eriolukorrast väga kaugel.“