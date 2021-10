Anneli Ott vastab kriitikale: kõik otsused tehakse laiapõhjaliselt, arvestades terviseameti ja teadusnõukoja soovitusi 

Anneli Ott kinnitas, et ta on kohtunud palgateemal etendusasutuste juhtidega ning selgitanud riigieelarve kokkuleppeid ja võimalusi, vahendab ERR .

„Eesmärk on hoida tasakaalu, et ebavõrdsus Eesti keskmise brutopalga ja kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalga vahel ei kasvaks veelgi. Viimasel kahel aastal ei ole miinimumpalk tõusnud ning kultuuritöötajate ootus ja sõnum minule on selgelt see, et 100 eurone palgatõus on väga vajalik.“