Lauri Läänemets pakub end sotsiaaldemokraatide juhiks: Eesti vajab tööinimese erakonda

Selle edu kõrval aga tuli tugev tagasilöök Tallinna ja Tartu valimistulemustes. „Paraku on ridamisi viimaseid valimisi näidanud, et 2015. aastast erakonnas juhtivaks tõusnud suund on pidevalt ja püsivalt meie toetust murendanud. Loomulikult võib süüdistada lõputult väliseid tegureid ja õigustada, et rahvas äkki ei väärigi sellist erakonda. Või hoopis on aeg peeglisse vaadata ja küsida, kelle ja mille eest sotsiaaldemokraadid Eesti poliitikas seisma peavad,“ küsib riigikogulane ja jätkab: