Etendusasutuste liit saatis peaministrile kirja: kus on kultuuriminister ja mida ta teeb?  

Valdkond ei ole kultuuriministrilt saanud nii vajalikku tuge – ministrit lihtsalt ei ole. Ei ole harv, kui kuuleme, et minister ei olnud oluliste arutelude juures, sealhulgas valitsuse istungil. Selgus, et ka käesoleval hetkel minister puhkab. Loomulikult on igal inimesel vaja puhata, ent valdkond vajab kindlust, et just nüüd, olulistel valitsuse aruteludel, on kohal ka kultuuri eest seisja. Praegu on jätkuvalt oluline viirusega võitlemise teema ja äsja oli oluline valdkonna eelarve eest seismine. Valitsuses peab olema ka kultuuriminister.

Eelarve ja palgad

Me nägime, et kultuurivaldkonna eelarve eest seismisel andis minister küll lubadusi, ent lubatud palgafondi tõusu ei tulnud ei 5% ega 3%. Selle asemel rakendatakse peenmatemaatikat, mis näiliselt tõstab kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumi tervelt 100 eurot, aga tegelikult toimub suur osa sellest tõusust teatri teenitud omatulu arvelt, mitte riigilt lisaks saadavatest vahenditest. Summaarne palgavahendite kasv kultuuriministeeriumi valitsemisalas jääb meie arvutuste kohaselt alla 3%.

Veelgi enam, kultuuri arengukavas, nii kehtivas kui ka tulevases, on seatud eesmärgiks vähendada kultuuritöötaja keskmise ja eesti keskmise töötasu vahet. Kõik arvutused näitavad, et paraku me hoopis kaugeneme sellest eesmärgist. Kultuuritöötaja palga ja Eesti keskmise palga vahe ei ole enam aastaid olnud nii suur, kui see saab järgmisel aastal kõigi prognooside kohaselt olema. Jääb üle nentida, et minister on loobunud arengukavaga võetud eesmärkide saavutamisest ja see omakorda sunnib küsima, et kuidas säilitada kultuuriasutuste usk ministeeriumi poolt esitatavatesse arengukavadesse.

Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on üsna palju töökohti, kus makstakse alampalka. Teame, et järgmiseks aastaks kasvab alampalk 12% ja see kate tuleb asutustel endil leida või katta see nendest vahenditest, mis eraldati üldiseks 2% suuruseks palgatõusuks. Lihtne matemaatika näitab, et tõstes kümnel alampalgalisel (koristajad, garderoobitöötajad, piletöörid jne) alampalka kehtestatud uue alammäärani, jäävad 30 keskmiselt 1000 euro suuruse palgaga töötajat täielikult ilma palgatõusuta. Meile tundub, et läbirääkimistel rahandusministeeriumiga unustas minister alampalkade teema sootuks või ei pidanud seda üldse oluliseks.

Lisaks teame, et viirusevastased piirangud on meie külastatavust oluliselt langetanud ja seega on langenud ka omatulu. Hüppeliselt on tõusnud elektri ja erinevate materjalide hinnad, mistõttu surve omavahendite arvelt kulusid katta on niigi tavapärasest märksa suurem. Omatulud, mille arvelt minister näitab, et justkui oleks palku tõstetud ja mille arvelt tuleks katta ka alampalkade 12% suurune tõus, on seega paraku raha, mida päriselt olemas ei ole. Minister moondab silma ja annab katteta lubadusi – nii ei saa.

Hea peaminister, iga valdkond vajab oma ministrit