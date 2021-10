Läti läheb täielikult lukku – kehtestatakse komandanditund ja suletakse poed 

Peaminister Krišjanis Karinš teatas esmaspäeva õhtul pärast pikaks veninud kriisinõukogu istungit, et karmid lisameetmed on vajalikud, et saada koroonaviiruse levik kontrolli alla. Olukord on muutunud vaatamata eriolukorrale viimase nädala jooksul tunduvalt hullemaks. „Läti on kumulatiivse haigestumise osas maailmas esikohal. Siin on palju vaktsineerimata inimesi,“ märkis Karinš ja selgitas, et vaja on proovida karmimaid abinõusid. Tervishoiuminister Daniels Pavluts kirjeldas neljapäeval jõustuvaid meetmeid „stoppmärgi strateegiana“. Ta rõhutas, et ühiskond peaks järgmise nelja nädala jooksul meedikuid aitama ja uue strateegia eesmärk on vähendada inimestevahelist konflikti vähemalt 40%.