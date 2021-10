Edgar Savisaar: sotside koalitsiooni võtmine on kahe otsaga mäng 

„Ka Keskerakond kaotas Tallinnas nendel valimistel. Eelmine kord said nad 40 mandaati, seekord 38 mandaati. Täitus opositsiooni peamine unistus – Keskerakond kaotas pealinnas ainuvõimu. Sotside koalitsiooni võtmine on kahe otsaga mäng. Tavaliselt on olnud lihtne neid üle meelitada, tean seda ka enda kogemustest. Nad on ka kõige nõrgemad linnavolikogu parteidest. Aga kui vaadata seekordset koosseisu, siis põhiliselt on tegu riigikogu liikmetega, kes võivad olla tugevamast puust,“ arutles Savisaar.