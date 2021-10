Kes on Mustamäe kuningas Lauri Laats? 

„Mulle meeldib Mustamäe, mulle meeldib Mustamäe,“ laulab mustas nahktagis Uku Suviste Mustamäe elanikele 7. oktoobril Vilde teel asuvas pargis. Väljas on üsna jahe ja puhub vilu tuul, ent vaatajaid on keskerakondlikult rohelise lava ette kogunenud hulgi. Kontserdi avab linnaosavanem Lauri Laats. Kusjuures Suviste on viimase paari kuu jooksul korduvalt Mustamäe rahvale laulnud. Igal korral on linnosavanem kontserdil rahvaga juttu ajamas kohal.