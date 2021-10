Valimised nulliga läbinu: „Tahtsin teada, mis juhtub siis, kui mitte midagi ei tee.“ 

NII KÄITUVAD EESKUJULIKUD HÄÄLTEMAGNETID: Valimistel null häält saanud inimesed räägivad, et nemad ei teinud kas tahtlikult või tahtmatult mingit kampaaniat. Pildil Vilja Toomast ja Urmas Paet enne viimatisi riigikogu valimisi. Foto: Arno Saar

„Ma tahtsin teada, kuidas see asi toimib, kui ma ei tee mitte midagi. Toimis küll, täiesti! Andres Jaadlale tegin meelehärmi kindlasti, aga ärme sellest räägime. Selle eest ma saan veel korralikult vastu päid ja jalgu, aga see on hoopis teine jutt,“ ütleb viimatistel valimistel häälteta jäänud Kalev Ojaste valimisliidust Rakvere Heaks, mille esinumber oli endine linnapea Andres Jaadla.