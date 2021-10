VERDTARRETAV VIDEO | Päästja seisis hooletu juhi süül surmaga silmitsi: see kestis kaks sekundit, aga tundus terve igavik 

„Kindlasti on see jätnud mulle jälje. Järgmine vahetus, et mitte tekitada olukorda, kus ma kardaksin sõita, mind pandi uuesti päästeauto rooli. Pidin sõitma Tallinna ringteedel ja kiirteedel ning iga kord, kui ma jõudsin veoautode lähedale, siis tekkis hirm, et mis nüüd saab. Kindlasti tegi see mind palju alalhoidlikumaks. Eks ma enne üritasin ka mõelda ette olukordi, aga pärast seda üritan veel rohkem. Kui vähegi tundub, et olukord läheb kitsaks, siis võtan hoo maha või ei lähe üldse möödasõidule. Aga selge on see, et kõiki olukordi ei ole võimalik ennetada, sest sa ei tea, mida mõtleb teine autojuht,“ nentis päästja.