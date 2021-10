Putin: jamajutt, meie ei kasuta gaasi poliitilise relvana! 

Foto: Merilin Ulm

Venemaa on üks Euroopa peamisi gaasiga varustajaid. Kogu maailmajaos laeni tõusvate energiahindade tõttu saab Venemaa süüdistusi, et hoiab tarneahelat meelega kinni ja kuigi hinnatõusu taga on mitu faktorit, tõstab Moskva gaasi hinda kunstlikult veelgi, kirjutab BBC. Aasta algusega võrreldes on gaasi hind tõusnud 250%.