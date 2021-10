Juhtkiri | Valimistel võitsid kõik? 

Kohalike valimiste tulemused pakkusid igale erakonnale midagi, isegi kehva tulemuse tegijaile. Sotsid võivad tunda heameelt, et nende tõe hetk saabus kohalikel valimistel, nii et nad saavad riigikogu valimisteks vajalikud järeldused teha. Isamaa kordas oma fenomenaalset võimet mitte langeda allapoole valimiskünnist, mis sest, et ootused olid sel korral kõrgemad. Rohelistel on mõttekoht, kuidas omi häid mõtteid valijale söödavamaks teha. EKRE suur tõus jäi tulemata hoolimata nende kraadi võrra mahedamaks muutunud retoorikast, silma torkas nende loodetud edu mittesaavutamine just vene valijaskonna hulgas – on see märk, et vene valija ei lase endaga manipuleerida?