Seisukoht | Rattal rehv tühi 

Aga et Jüri Ratas erakonna juhina teeb talle hoolikalt välja valitud valimisringkonnas sisuliselt kolm korda kehvema tulemuse, kui nimekirjas temast astme võrra madalamal olnud linnaosavanem Lauri Laats? Et Ratas saab parteikaaslaselt 5244 häälega ketuka? See on häbiväärne resultaat.