Toomas Alatalu | Pärast valimisi vanas vaimus edasi 

Tegemist oli loomuliku käiguga, sest valimised - ka kogu riigi ulatuses kaotanud sotsiaaldemokraatidel tuli ja tuleb kasutada ainsat šanssi oma näo päästmiseks, milleks on noorema partneri roll Tallinna linnavalitsuses. Mis sest, et neid on võimukoalitsioonist varemgi välja tõstetud – asi, mis viimati juhtus ka Rohelistega. Raske uskuda, et see päästab sotsdemmide juhi Indrek Saare (588 häält) tagasiastumisest, kes isegi kohalikel valimistel lubas ka Eesti teha Põhjamaaks, kuna seal on pärast valimisi Norras koguni nelja riigi eesotsas sotsiaaldemokraadid!