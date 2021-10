SUUREPÄRASED MAITSED: Joyce’i degustatsiooniõhtusöögil tutvustati uue peakoka Mihkel Savioja loodud menüüd 

„Minu fookus Joyce’i uue menüü puhul on kvaliteet. Ma proovin võimalikult kvaliteetset toorainet leida ning töötada koos erinevate tarnijatega. Samuti on mul aja jooksul kogunenud rohkelt erinevaid retsepte, tänu millele saan pakkuda inimestele huvitavaid maitserännakuid,“ kõneleb Joyce’i uus peakokk Mihkel Savioja, kes on töötanud varasemalt lausa kahes Michelini tärniga pärjatud restoranis Taanis.