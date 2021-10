iO magnetiline hambahari – revolutsiooniline tehnoloogia, mis avab uue peatüki suuhoolduses 

Oral-B hambaharjal on ka usaldusväärne ümar harjapea. Miks on see nii oluline? Ümmargune pea ümbritseb iga hammast, puhastades hõlpsalt isegi kohti, millele on traditsioonilistel piklike peadega hambaharjadel raske ligi pääseda, näiteks helilaine tehnoloogiaga ja käsihambaharjad.

Suuhoolduse puhul on ilmselge, et tehnika ja harjamisaeg on samuti ülimalt olulised. Neid silmas pidades on Oral-B iO-le lisanud ka nutika rõhuanduri. Tõeliselt revolutsiooniline lahendus, mis tagab võimalikult tõhusale harjamisele ka ohutuse. Andur jälgib ja annab reaalajas tagasisidet hammastele avalduva rõhu kohta: punane tuli tähendab, et surve on liiga tugev, roheline tuli viitab aga sellele, et harjad just õige survega. Kui harjad hambaid liiga tugevalt, vähendab hambahari igemete ja hambaemaili kaitseks võnkumiskiirust.