„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Eesti kõige pikema staažiga naissaatejuhil Sirje Eesmaal on teile rõõmustavaid uudiseid

Minu seekordseks hommikusöögi külaliseks on kauni vaatega Kohvik Komeedis kõige pikema staažiga naissaatejuht, kes on veel tänagi ekraanil - Sirje Eesmaa (69). Juba sel pühapäeval alustab legendaarne uudistediktor autorisaatega „Pühapäev Sirjega“. Uuringi, miks naine kel on selja taga särav telekarjäär, alustab oma saatega, kui ta võiks vabalt koju jääda ja armsas Nõmme häärberis roose kasvatada.