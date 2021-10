TÕUS VÕI LANGUS? Milline partei rühib tõusuteel, võrreldes eelmiste valimistega? Kes ja kus kohas põrusid?

Õhtuleht pani kõrvuti üksnes need olukorrad, kus erakond oli oma nimekirjaga välja nii 2017. aasta kui ka 2021. aasta valimistel.

Kõige enam on põhjust rahul olla seekordsete tulemustega Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal. Vaid ühes omavalitsuses 49st said nad seekord väiksema protsendi hääli kui neli aasta tagasi. Nimelt Viimsi vallas kukkus EKRE häälte saak 10,5% pealt 9,2% juurde. Suurimad hüpped toimusid Kanepi ja Viljandi vallas ning Võru linnas.

Keskerakonnal on ette näidata nii võite kui kaotusi. Tallinnas naid jäid küll ainuvõimust ilma, kuid huvitaval kombel nende toetus tegelikult pisut paranes. Kui neli aastat tagasi said nad pealinnas 44,4 protsenti häältest, siis seekord 45,4%. Ainuvõimu kaotus ei tulnud mitte väiksemast toetusest, vaid sellest, et neli aastat tagasi läks erakordselt palju hääli raisku ehk valimisliitudele või erakondadele, mis ei ületanud valimiskünnist. Kõige valusamad vitsad sai Keskerakond Narvas, Loksal ja Kohtla-Järvel. Kui 2017. aastal sai erakond Narvas 66,8 protsenti häältest, siis nüüd vaid 31,5%. Suurema hüppe tegi erakond Vormsil ja Lääneranna vallas.