REPORTAAŽ | JÕUJOONTE MURDUMINE: kuidas Kõlvarti valimispeost said Ratase hiilguse peied 

Kui Õhtulehe ekipaaž Tallinnas pühapäeva õhtul Tallink City Hotelsi jõudis, oli Keskerakonna valimispidu juba alanud. Garderoobis on palitu just ära andnud parteijuht Jüri Ratas. Ta on lõbusas tujus, kiirates seda paremale-vasakule, kus teda ümbritsevad mõned toetajad. Rõõmsas tujus on ka partei avalike suhete juht Andres Kalvik, kes süstib positiivsust saabuvatesse külalistesse. „Ainult positiivsed lood!“ keelitab alati naerusuine Kalvik.