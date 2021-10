MIS SAAB VÕIMUST TARTUS? Keskerakonna kehv häälesaak tekitab tüli. Kas Reformierakonna saab sootuks kõrvale jätta? 

Tartus kaotas Keskerakond (KE) tänavuste valimistega volikogus kolm mandaati. Erakonna esimees Jüri Ratas mainis „Vikerhommikus“, et tulemus on läbikukkumine. Keskerakonna Tartu linna piirkonna esimees Jaan Toots seda aga nii ei näe. „Oli teada, et väga kõrget tulemust ei tule, sest Eesti 200 oli tulemas kellegi arvelt ja EKRE võtab Lõuna-Eestis väga palju Keskerakonna hääli. Nii oli see ka Tartus,“ selgitab Toots. „Loomulikult aitasid siin kaasa ka teatud artiklid, mis reedel välja tulid,“ vihjab Toots endise Tartu Keskerakonna juhi Aadu Musta intervjuule Postimehes, kus viimane ei öelnud head sõna ei praeguse juhi ega Tartu tuumiku kohta.