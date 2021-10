Kuidas läks valimistel linna- ja vallajuhtidel? Kes jäi volikogust välja? 

Kuigi linnapea või vallavanem on kohalikus omavalitsuses piisavalt tuntud tegelane, et volikokku pääsemiseks vajaliku häältesaagi kokku korjamine peaks käima mängleva kergusega, siis allolevast tabelist nähtub neli erandit, kus ametisolev omavalitsusjuht esindusorganisse ei pääsenud. Ometi ei pruugi ametikoht säilida ka neil, kes tegid kohalikel valimistel väga tugeva tulemuse – see sõltub juba koalitsiooniläbirääkimistest.