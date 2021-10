PEIBUTUSPARDID VALIMISTEL: kes tõi erakonnale kopsaka häältesaagi, kes põrus täielikult? 

Kuigi riigikogu liikmetele on nn kahel toolil istumine lubatud, siis harvad pole ka olukorrad, kus kohaliku omavalitsuse esindusorganisse valitud poliitik tunneb pärast valimisi, et parlamendisaadiku vastutusrikka ametikoha kõrval kohalikus elus kaasa rääkimiseks mahti ikkagi ei jagu, ja loovutab koha asendusliikmele. Kuigi võiks arvata, et üleriigilist tuntust nautiv poliitik on automaatselt ka häältemagnet kohalikel valimistel, siis päris iga rahvasaadiku kohta see ei kehti.