KATSE | Uskumatu, et kuumaõhufritüüris saab valmistada nii palju toite… ja veel tervislikult ilma õli kasutamata! 

Pelmeenide valmistamine esimesel korral nii hästi ei õnnestunud. Panin need liiga uljalt samade parameetritega fritüüri nagu friikartulid ning välja võtsin lõhkenud ja kõrbenud pelmeenid. Aga ma ei heitnud meelt. Järgmine kord olin tagasihoidlikum ning sättisin need fritüüri 160 kraadiga. Algul seitsmeks minutiks, siis segasin ja veel seitsmeks. Eks täpsed minutid sõltuvad siiski sellest, kui palju toitu korraga valmistad.

Üllatajateks olid ka kanatiivad ja lõhe, mis said ülimaitsvad. Mulle tundub, et taevas on piir, mida kõike saab tänu sellele kuumaõhufritüürile tervislikult valmistada!

Foto: Martin Ahven

Minule kui pereemale imponeeris väga ka see, et kuumaõhufritüüri puhastamine on väga lihtne. Küpsetamisvorm on kaetud kahekordse teflonkihiga, mis muudab selle mittenakkuvaks ja kergesti puhastatavaks. Kõiki lahtivõetavaid osasid saab ka nõudepesumasinas pesta.

Küpsetamise teeb keskmisest kergemaks seegi, et kuumaõhufritüüril on ekraan, millel näha nii küpsetusaeg kui ka kuumus. Fritüüril on kaheksa erinevat režiimi, mida saab siis vastavalt toidule muuta. Mis teeb asja aga eriti põnevaks, on tõik, et fritüüri saab wifi kaudu oma telefoniga ühendada ja sealt juhtida!

Meie kuumaõhufritüür leidis endale koha köögi tasapinnale, sest usun, et hakkame seda igapäevaselt kasutama. Kodumasin on tõeliselt praktiline, mugav ning tänu sellele valmivad imemaitsvad toidud!