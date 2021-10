Raimond Kaljulaid: sotsid pole nõus tegema kambakat valimiste võitjale, Keskerakond saab alustada linnavalitsuse moodustamist 

„Selles olukorras ei pea meie võimalikuks minna kaasa poliitmängude ja intriigidega, mille eesmärk on valimiste võitja kõrvale jätmine. Nii tehti 2019. aastal ja see ei olnud õige. Seega saab Keskerakond nüüd võtta initsiatiivi ning liikuda edasi linnavalitsuse moodustamise suunas. See on kõigi tallinlaste huvides. Tänan veel kord kõiki Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valijaid,“ lisas ta.