KES KEDA?! Vaata pingereast, millised kandidaadid lõid valimistel platsi puhtaks 

Hääled on kokku loetud! Kes sai kõige rohkem? Tuleb ka arvestada, et vallad ja linnad on erineva suurusega. Ega Muhu valla kandidaadilt ei saagi eeldada sama palju hääli kui Lasnamäe omalt. Vaata tabelist, kes said arvuliselt rohkem hääli, kellel oli aga aga protsentuaalselt parem tulemus.