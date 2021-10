Haapsalu linnajuhid: lapsed ei julge vabaduses viibiva lapsetapja pärast kooli minna  

Haapsalus 1990ndatel tegutsenud pedofiilist lapsetapja Vassili Otškalenko on avavangla kinnipeetav, kes liigub ringi ka oma vanas elukohas, kus ta koletud veretööd ligemale 23 aastat tagasi toime pani, kirjutas hiljuti Eesti Ekspress. Artikli juurde postitatud kommentaaridest kumas läbi, et inimeste meelest oleks parem, kui kunagine surmamõistetu ei kõnniks vabalt ringi. Vassili kannab eluaegset vanglakaristust. „Meie poole on pöördunud paljud lapsevanemad, kes on hirmul oma laste pärast. Ärevus on ka koolides. On juhtumeid, kus lapsed ei julge üksi kooli või trenni minna,“ pöördusid Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja volikogu esimees Jaanus Karilaid justiitsministri poole paludes ministeeriumi poolset selgitust Haapsalu elanikele, kuidas tagatakse Haapsalu elanike turvatunne. „Haapsalu linnavalitsus püüab teha omalt poolt kõik, et selgitada peredele antud keerulist situatsiooni, kuigi see on omavalitsusest mitte sõltuv. Oleme mobiliseerinud koolide psühholoogid, kes abistavad eriti hirmul ja ärevuses olevaid peresid, kuid palume ministeeriumi abi, kas meedia vahendusel või kohtumiste kaudu, et taastada Haapsalus turvaline elukeskkond.“