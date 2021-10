Narvakad usuvad uute poliitikute võitu 

Vjatšeslav tuli hääletama uute tegijate poolt kohalikul poliitilisel areenil. „Peame linnas võimu vahetama,“ ütles mees valimisjaoskonna väljapääsu juures. Vjatšeslav valis kahe poliitilise jõu – Keskerakonna ja EKRE – vahel. „Värske veri annab värske tõuke.“ Kuidas meeldivad mehele EKRE vaated ja mida võiksid konservatiivid Narva elus muuta? „Eesti elanikuna mõtlen korraga kogu riigi üle,“ sõnab ta. “Esiteks püüavad nad (EKRE – toim) kaitsta meie riiki migrantide sissevoolu eest. Ja neil on palju mõtteid, mis mind köidavad." EKRE ideed meeldivad paljudele narvalastele. Näiteks tuli perekond Schweiger hääletama kõik koos. Nad ei öelnud, kellele nende hääled lähevad, kuid ütlesid, et EKRE on väga väärt variant. „Nad ütlevad tähelepanu nimel nii mõndagi ja ei mõtle seda tõsiselt,“ ütles pere noorim liige, kui ajakirjanik küsis, kas ta mäletab, kuidas EKRE kunagi kohalikest venelastest rääkis. „Meie kandidaadid ütlevad venelaste kohta palju halba. Kõik üritavad üksteist halvustada. Vähemalt ütlevad nad seda avalikult ega varja. Igaühel on oma arvamus."