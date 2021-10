Politsei on saanud sadakond teadet võimalikest häälte ostmistest 

Konkreetse kandidaadi poolt hääletamise eest on pakutud peale raha ka alkoholi ja sigarette. Samuti on mõnel korral teatatud, et keegi pakub transporti valimisjaoskonna juurde ja palub enda poolt hääletada, rääkis politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Tago Trei.