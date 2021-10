Reformierakonna valimispeol Pärnus ütles Toomas Kivimägi, et erakonna eesmärgiks on saada volikogus vähemalt üheksa kohta ja saada 5000 häält. Samas tunnistab poliitik, et koroonakriisi on üleriiklikult pööratud tema koduerakonna vastu, mistap tuleb ootustes järgi anda.