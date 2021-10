Valimised Pärnus: kas EKRE ainus võidulootus? Reformierakond kartku konkurentide kambakat?

Tegelikult ei tea keegi, kelle käes Pärnus valimiste järel võim on. Heitlus on lihtsalt sedavõrd tasavägine. Lootust linnapeakoha endale haaramiseks on nii Reformierakonnal, Keskerakonnal, EKREl kui ka valimisliidul Pärnu Ühendab. Eriti sümboolne oleks võit EKREle, mis pole seni üheski Eesti suurtest linnadest valimisi võitnud. Seekordki on neil see lootus vaid Pärnus.

Samal teemal Eesti uudised ÕL VIDEO | Häälte lugemine on varasemaga võrreldes muutunud lihtsamaks Eelnevat arvesse võttes oleks Pärnu linn võinud poliitikutest kubiseda: seekord võib esimest korda ka valimispäeval agitatsiooni teha. Ometi ei kohanud Õhtuleht mitte ühegi Pärnu valimisjaoskonna juures kampaaniale viimast lihvi andvaid poliitikuid. „Korra käisid Reformierakonna inimesed läbi, aga pigem lihtsalt jaoskonnaga tutvumise eesmärgil. Nad olid siin umbes viis minutit,“ rääkis Paikuse valimisjaoskonna esinaine. Lisaks mainis ta, et päeval parkis kampaaniakirjades auto jaoskonna ette ka üks Isamaa kandidaat, kes küll ise valijaid meelitama ei tulnud. Pigem oli auto näol tegemist lihtsalt ühe kalli valimisplakatiga.

Kusjuures Paikusel nägi Õhtuleht esialgu täiesti tühja valimisjaoskonda. Esimesed viis kohaloldud minutit ei olnud seal ühtegi valijat! Kas tõesti on Paikuse inimesed seekordsete valimiste osas niivõrd apaatsed? Jaoskonna töötajate sõnul oli mulje siiski ekslik: tegelikult oli juba enne kella 18 Paikuse jaoskonnas hääle andnud üle 600 inimese. Rohkem kui näiteks Pärnu bussijaama valimisjaoskonnas. Erinevalt Pärnu kesklinnas asuvatest jaoskondadest olevatki Paikusel kõige aktiivsem hääletamisperiood lõuna ajal: õhtud on vaiksemad. Just enne Õhtulehe lahkumist astusid jaoskonda sisse ka mitu perekonda, kes olid koos lastega valima tulnud.

Seevastu Pärnu bussijaamas käis Õhtulehe sealviibimise jooksul valimas võrdlemisi eriilmeline seltskond: koos valima tulnud isa ja poeg, pensionärid ning ka soomlastest abielupaar. Üks ühine joon valijatel siiski oli. Nimelt kaamerat pelgasid nad kõik! Otsuse, keda valida, tegid Pärnu valijad enda väitel peamiselt südametunnistuse ning kogemuste järgi.

Mida aga tuleks täna õhtul Pärnu valimistulemuste puhul jälgida? Kõige rohkem hääli võivad saada nii valimisliit Pärnu Ühendab, EKRE kui ka Reformierakond. Veidi ebatõenäolisemaks peetakse Keskerakonna valimisvõitu. Seevastu võit ei pruugi tähendada linnapeatooli ega isegi linnavalitsusse pääsemist. Kuna teine-kolmas koht ei jää tõenäoliselt kaugele, saab edukalt koalitsiooni teha ka ilma valimiste võitjata. Eriti tõenäoline olevat taoline stsenaarium Reformierakonna valimisvõidu puhul: mitmed Pärnu poliitikud on mõista andnud, et neil on Toomas Kivimäest „kõrini“.

Keskerakonna ja EKRE puhul on huvitav vaadata, kui palju hääli toovad nende juhtkandidaadid Andrei Korobeinik ja Alar Laneman. Eelmistel valimistel täitsid seda rolli märksa tuntumad Kadri Simson ja Mart Helme, kes tõid mõlemad üle 2000 hääle. Võib juhtuda, et Lanemani ja Korobeiniku häältesaak jääb tunduvalt tagasihoidlikumaks.