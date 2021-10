Vene filmirühm maandus pärast 12 päeva kosmoselaevas 

„Moskva võitis Hollywoodi,“ kõlasid pealkirjad veebiväljaannetes, märkides, et viimasel ajal kosmose vallutamisel pidevalt Ühendriikidele alla jäänud venelased suutsid sel korral ära teha Tom Cruise'i, režissöör Doug Limoni ja Elon Muski samalaadsele projektile SpaceX, mille ettevalmistamisest teatas USA filmitäht 2020. aasta sügisel. Vaid mõne kuu pärast oli venelastel valmis oma filmi stsenaarium ja broneeritud reis kosmoselaeva Sojuz M-18 pardale. Kohe alustati ka Peresilla ja Šipenko treeninguid tavapärase kosmonautide ettevalmistusprogrammi järgi.

Venelaste filmi esialgne pealkiri on „Võzov“ („Väljakutse“) ja see räägib kirurgist, kes saadetakse orbiidile kosmonaudi elu päästma. Rahvusvahelises kosmosejaamas suudeti filmida 35‒40 minutit valmismaterjali, teatab Riias tegutsev Vene internetiportaal Meduza. Võtetel osalesid peale Novitski kosmonaudid Anton Škaplerov ja Pjotr Dubrov.

„Ma olen nukker. Tundus, et 12 päeva on pikk aeg, aga mida lähemale võtete lõpp tuli, seda lühemana see tundus. Mul oli kahju lahkuda ja Maale tagasi lennata,“ ütles Julia Peresild (pildil) pärast seda, kui ta maandumiskapslist välja aidati. Võttemeeskonna maandumise kandis otse üle Venemaa 1. telekanal, kohal olid ka selle peadirektor Konstantin Ernst ning Roskomose juht Dmitri Rogozin.