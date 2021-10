Juhtkiri | Ükspäev hääletame kõik elektrooniliselt 

Kui seni oli e-valimises kahtlemises esirinnas Keskerakond, siis nüüd on selle viisi selge häälega üle võtnud EKRE. Keskerakonnale maksis e-hääletamise materdamine riigikogu valimistel juba kätte. EKRE valijaskond on kirjum: seal on ka palju noori. Seetõttu on e-hääletuse materdamine keeruline - kuidas hiljem selgitada, et elektrooniliselt EKRE-le antud hääled on ausad aga teiste omad ei ole?