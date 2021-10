Taavi Libe | Kõik KOV kandidaadid peale peibutuspartide väärivad aplausi 

10 025! See on inimeste arv, kes selle loo kirjutamise ajal teevad veel viimaseid pingutusi, et pühapäeva õhtul kella kaheksaks saada kokku võimalikult suur toetajate arv, mille toel hakata järgmisel neljal aastal kohaliku omavalitsuse elu suunama. Tegelikult liialdan! Olen veendunud, et nende kümne tuhande seas on sadu ja sadu inimesi, kes on valimisnimekirja sattunud sõbra kutsel või isa soovitusel ja kes ajavad valimispäeval omi argiasju, uurivad esmaspäeva hommikul, et mitu häält nad said, kehitavad õlgu ning elavad rahulikult edasi.