Bolti tõukerattale saavad lubamatult noored sõitjad 

IGATI KORRALIKUD TÕUKSIJAD: Kiivrid peas, võivad Bolti tõukerataste ja ka teiste kergliikujatega suristada ka verinoored sõitjad. Kui aastaid vähem kui kuusteist, siis peab täiskasvanu siiski kaasas olema. Foto: Erki Parnaku

„Poiss lobises kogemata välja, et ta sõidab linnas Bolti tõukerattaga. Ta on 13aastane ja ütlesin, et ta ei tohiks nii teha ja kuidas see üldse võimalik on? Ta ütles, et kes siis nii rumal on ja oma õige vanuse rakendusse kirja paneb,“ imestab tallinlanna Kristiina ja tahab teada, kuidas Bolt on klientide vanust kontrollib.